Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı
AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen bir otele operasyon düzenlendi.
Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel