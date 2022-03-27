Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı - Haberler

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Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen bir otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadın yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Bürosu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Haberler

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