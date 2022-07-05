Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti

AA - Gazi Nogay - Güncel
 - Güncelleme:
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti

Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın, yaşamını yitirdi.

Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın, yaşamını yitirdi.

Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki evlerine giden 66 yaşındaki A.Y. yanındaki oğlu ve kardeşiyle manzaranın fotoğrafını çekmek isterken ayağının kayması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ambulansla Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y. buradaki müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Ortahisar Trabzon Akyazı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title