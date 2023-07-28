Trabzon'da Fırtına Etkili Oldu
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Trabzon'un bazı ilçelerinde saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yüksekliği 3 metreyi aşan dalgalar liman içlerine kadar ulaştı. Balıkçılar denize açılamazken bazıları teknelerini güvenli bölgeye aldı. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
Trabzon'un bazı ilçelerinde fırtına etkili oldu.
Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yüksekliği 3 metreyi aşan dalgalar liman içlerine kadar ulaştı.
Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken bazıları limandaki teknelerini güvenli bölgeye aldı.
Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel