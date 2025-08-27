Trabzon'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'nın önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Furkan Lemahmutoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucu ölen çocukların insanlığın ortak vicdanı olduğunu söyledi.

İsrail'in 25 Ağustos'ta Filistin'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi acil servis binasına saldırısında 5'i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Lemahmutoğlu, "Gazeteciler susturulursa, gerçeği kim haykıracak? Gazeteciler öldürülürse, bizleri kim bilgilendirecek, hakikati dünyaya kim ulaştıracaktır? Gazetecilere yönelen saldırılar, sadece bireyleri değil, bütün insanlığın haber alma hakkını hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Lemahmutoğlu, hastanenin vurulmasının, yardıma giden ekip ve sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13 Temmuz 2024'te El-Mevasi'de 90 sivil öldürüldü. 18 Ekim 2023'te Cibaliye'de yaralı bir çocuğa yardım etmek isteyen kalabalık ikinci saldırıyla vuruldu, onlarca insan katledildi. 23 Mart 2025'te Refah'ta, aralarında BM çalışanlarının da bulunduğu 15 yardım görevlisi öldürüldü. Gazze'nin her sokağı, her hastanesi, her kampı kanla ve enkazla doludur. Çocuklar gözlerimizin önünde ölmekte, anneler evlatlarının cansız bedenlerine sarılmakta, sağlık görevlileri canlarını ortaya koyarak görev yapmaya çalışırken öldürülmektedir."

Kuran'ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda dualar edildi.