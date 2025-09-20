Trabzon'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş yapıldı.

Özgür Aksa Platformunca düzenlenen "Gazze yanarken Sumud'umuz Gazze'ye" programı kapsamında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Zağnos Köprüsü'nde bir araya gelerek 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Platform Sözcüsü Miraç Arslantürk, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün hukuki ve ahlaki bakımdan uluslararası toplumun ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Gazze'de iki yıldır insani kıyım yaşandığını vurgulayan Arslantürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in inşa ettiği utanç duvarıyla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'nin yüzde 90'ı artık harabedir. Hastaneler, okullar ve ibadethaneler bilinçli olarak yıkılmış, su ve enerji hatları kesilerek açlık silaha dönüştürülmüştür. Çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sağlık çalışanları özellikle hedef alınmakta. Failler bunu alaycı bir dille 'acı çekmesinler' gerekçesiyle anlatacak kadar insanlıktan çıkmaktadır."

Arslantürk, uluslararası ceza hukukunun İsrail'in yaptıklarını açıkça "soykırım" olarak tarif ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlar ağır suskunluklarıyla artık sadece suç ortağı değil, bizzat suçun faili konumundadırlar. Zira zulme şahit olup harekete geçmeyen her devlet, her kurum ve her birey, mazlumun kanını akıtan kurşuna ortaklık eder. Bugün Gazze'de akan kan, yarın sessiz kalanların kapısına dayandığında iş işten geçmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gazze için duaların edildiği yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.