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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, İskenderpaşa Camisi önünden başladı. Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atılarak Ziraat Bankası önüne yürüyen grup, İsmail Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı pankart taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, Gazze'deki soykırımın derin acısı hissedildiği belirtildi.

Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca her hafta çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüyen grup, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı pankart da taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Heniyye'nin, Filistin davasının yılmaz savunucusu ve halkının özgürlüğü için savaşan bir kahraman olduğuna işaret eden Bekar, "Her anını, her nefesini Filistin halkının onurlu mücadelesine adadı. Çocuklarını, torunlarını, akrabalarını, arkadaşlarını ve en sonunda da canını bu uğurda şehit verdi." dedi.

Gazze'nin sadece bir şehir değil, ümmetin onuru olduğunu vurgulayan Bekar, "Gazze'deki kardeşlerimize, çocuklarımıza buradan sesleniyoruz, yalnız değilsiniz, Anadolu'nun her köşesinden yükselen dualar ve boykotlarla sizin yanınızdayız. Sizin direnişiniz, bizim onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan duanın ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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