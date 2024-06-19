Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da her çarşamba düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü Kurban Bayramı'nda da gerçekleştirildi.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş kapsamında bir grup, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Ekrem Ayazoğlu, İsrail'in Filistin'e 7 Ekim'den beri saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Bu zulüm karşısında dünyanın sessiz kaldığını belirten Ayazoğlu, "Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası toplum, bu vahşete karşı etkili bir tepki gösteremedi. Ne yazık ki biz Müslümanlar da yeterince sesimizi yükseltemedik, birlik olamadık. Gazze'de yaşanan bu trajedi, tüm insanlık adına utanç verici bir tabloyu gözler önüne seriyor." dedi.

Ayazoğlu, İslam dünyasının, tarih boyunca dayanışma ve birliktelik ruhuyla tanındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de yaşananlar, yarın başka bir İslam coğrafyasında tekrar edebilir. Bugün sessiz kalırsak, yarın bu sessizliğin bedelini çok daha ağır öderiz. Bu yüzden, birlik olmalı, sesimizi yükseltmeli ve Gazze'deki soykırıma karşı durmalıyız. Diplomatik yollarla, insani yardım kampanyalarıyla, toplumsal farkındalık projeleriyle ve en önemlisi, dualarımızla bu mücadeleye destek vermeliyiz."

Müslümanların kenetlenerek tek bir vücut gibi hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Ayazoğlu, "Unutmayalım ki bir vücudun bir parçası acı çektiğinde, tüm vücut bu acıyı hisseder. Gazze'deki kardeşlerimizin acısı, bizim acımızdır. Onların yaralarını sarmak, bizlerin görevidir. Bu görev, sadece bir insanlık görevi değil, aynı zamanda dini bir sorumluluktur." diye konuştu.

Daha sonra Filistin ve Gazze'deki insanlar için dua edilerek ilahi seslendirildi.