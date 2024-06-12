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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Trabzon'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

İhh İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş kapsamında bir grup, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü.

Burada Filistin bayraklarıyla oturma eylemi gerçekleştiren grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Filistin Trabzon İHH İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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