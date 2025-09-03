Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Zühtü Kalma, Filistin'deki zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Unutmayalım ki sessiz kalmak ve kayıtsız davranmak sadece başkalarının değil, kendi vicdanımızın da ölümüne yol açar." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.