Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar eşliğinde yürüyen grup, zulme sessiz kalmama mesajı verdi.

Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Zühtü Kalma, Filistin'deki zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Unutmayalım ki sessiz kalmak ve kayıtsız davranmak sadece başkalarının değil, kendi vicdanımızın da ölümüne yol açar." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
