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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Trabzon'da toplanan Özgür Aksa Trabzon Platformu, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte grup, Gazze'nin direnişine dikkat çekerek, halkın ekonomik boykot ve dua ile destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da toplanan grup Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Furkan Çelik, Gazzelilerin açlık, yoksulluk ve bombardıman altında sabırla direndiğini söyledi.

Dünyanın bu direnişe kulaklarını kapadığını, kalplerini mühürlediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

" Gazze'nin bu büyük direnişi, tüm Müslümanların boynunun borcudur. Unutmayalım ki dua ve boykot, zalimlere karşı elimizdeki en güçlü silahlardır. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamadan, zalimlere ekonomik destek olmaya devam ederek bu zulmü durduramayız. Biz susarsak zulüm konuşur. Her Müslüman, her insan, her vicdan sahibi boykota sarılmalı, zalime en büyük cevabı vermelidir. Gazze'nin özgürleşmesi, Müslümanların Kudüs'ten Şam'a, Bağdat'tan İstanbul'a birliğiyle mümkündür."

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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