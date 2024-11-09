Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Aksa Platformu tarafından Trabzon'da düzenlenen yürüyüşte Gazze'deki zulme dikkat çekildi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak desteklerini ifade etti ve Gazze'deki durumun insanlığa etkilerini vurguladı.

Trabzon'da, Özgür Aksa Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kadir Bekar, Gazze'de yaşanan her zulmün Filistinli bir çocuğun gözyaşının Anadolu'nun vicdanını kanattığını söyledi.

Gazze'deki çocukların her gün bombardıman altında korkuyla uyandığını vurgulayan Bekar, "Bu düşman yalnızca Gazze'ye değil, Anadolu'ya, İslam'ın sarsılmaz değerlerine de saldırıyor. Zalim, bizim suskunluğumuzdan, ilgisizliğimizden cesaret buluyor." dedi.

Bekar, Gazze'ye omuz vermenin Anadolu'nun onurunu, çocukların geleceğini ve inancı savunmak olduğunun altını çizerek, "Bugün her birimiz Gazze'ye bakarak kendimizi, inancımızı, insanlığımız sorgulamalıyız. Çünkü Gazze'ye sessiz kalan bir vicdan, yarın kendi evladının çığlığına da sessiz kalır. Omuzlarımızda bu mukaddes sorumluluğu taşıyoruz. Zulmün karanlığını yok edecek, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Grup, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Mansur Yavaş tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.