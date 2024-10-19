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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Trabzon'da Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, İskenderpaşa Camisi önünden başlayarak Ziraat Bankası önüne kadar sürdü. Konuşmacı Furkan Çelik, Filistin için sessiz kalmanın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Furkan Çelik, insanlığın sınandığı bir zamandan geçildiğini söyledi.

Çelik, Filistin'e destek olunması gerektiğini belirterek, "Bu durum karşısında sessiz kalmak sadece vicdanların değil, insanlığın ölümüdür. Bizler burada rahat yataklarımızda uyurken, Gazze'de çocuklar bombalanıyor, anneler diri diri yakılıyor." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

Uluslararası İlişkiler Ziraat Bankası İnsan Hakları Filistin Politika trabzon Güncel Yaşam

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