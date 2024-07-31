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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşünde İsmail Heniyye Anıldı

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Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı. Yürüyüşte Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı pankart taşındı. Yapılan açıklamada Heniyye'nin Filistin davasının savunucusu olduğu vurgulandı ve Gazzelilere destek mesajı verildi.

Trabzon'da 16 haftadır devam eden Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi andı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca her hafta çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Grup, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Heniyye'nin fotoğrafının yer aldığı "Sen Allah yolunda şehit oldun, biz de buna şahidiz" yazılı pankart taşıdı.

Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Rıza Yorulmaz, Heniyye'nin Filistin davasının yılmaz savunucusu, halkının özgürlüğü için savaşan bir kahraman olduğunu söyledi.

Yorulmaz, Heniyye'nin, siyonistlerin zulmüne karşı direnişin sembolü olduğunu ifade ederek, "Her anını, her nefesini Filistin halkının onurlu mücadelesine adadı. Çocuklarını, torunlarını, akrabalarını, arkadaşlarını ve en sonunda da canını bu uğurda şehit verdi." dedi.

Heniyye'nin fedakarlığı, cesareti ve inancının asla unutulmayacağını vurgulayan Yorulmaz, "Tüm şehitlerimiz gibi, onun da ruhu şad, dereceleri ali olsun. Filistin halkına ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Yorulmaz, geçen hafta Amerikan Kongresi'nde yaşananları lanetlediklerini de dile getirdi.

Gazzelilere seslenen Yorulmaz, "Yalnız değilsiniz. Anadolu'nun her köşesinden yükselen dualar ve boykotlarla sizin yanınızdayız. Sizin direnişiniz, bizim onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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