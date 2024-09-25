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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
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Trabzon'da düzenlenen yürüyüşte, Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin için destek mesajları verdi. Yürüyüşte konuşan Arslantürk, İsrail'in saldırılarına karşı boykot çağrısı yaptı ve bu saldırıların tüm İslam coğrafyasına yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

Trabzon'da toplanan grup Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Muhammet Miraç Arslantürk, Gazze'nin sadece Filistin'in değil, tüm İslam coğrafyasının son kalesi olduğunu söyledi.

Arslantürk, İsrail'in Lübnan'ı hedef aldığını belirterek, "Eğer bu saldırılar karşısında sessiz kalırsak, Anadolu da bu kanlı ellerin kurbanı olabilir. İsrail'in masum halklara karşı gerçekleştirdiği bu bombardımanlar, aslında tüm İslam alemine verilmiş bir mesajdır 'Sıradaki sizsiniz.' Biz, bu mesajı görmezden gelirsek, yarın kendi topraklarımızda da aynı acıları yaşayabiliriz." dedi.

Boykotun çok önemli olduğunu dile getiren Arslantürk, şunları kaydetti:

"Boykot, sadece bir ürün satın almamak ya da bir markayı terk etmek değildir. Boykot, bir halkın vicdan çığlığıdır. Katil İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik son saldırıları, bu vahşetin ne kadar derin ve sistematik olduğunu bir kez daha gösterdi ancak biz bu vahşetin karşısında çaresiz değiliz. Boykot, bu zulme karşı en etkili silahlarımızdan biridir çünkü biz biliyoruz ki boykotun gücü, zalimleri en derinden sarsar."

Arslantürk, boykot çağrılarının arttığını belirterek, "Büyük firmalar, bu bilinçli ve örgütlü direnişin farkına vardıklarında isimlerini ve logolarını değiştirmek zorunda kalıyorlar çünkü biliyorlar ki halkın vicdanı karşısında duracak güçleri yok. Bu bilinçli tüketim karşısında dev şirketler dahi eğilmek zorunda kalıyor. Bizim boykotumuz, onların küresel sermayelerini sarsıyor, kanlı düzenlerini alt üst ediyor. Boykot bir direniştir, bir duruştur." diye konuştu.

Grup, Filistin için yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

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