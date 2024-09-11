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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak yürüyen grup, İskenderpaşa Camisi önünden başlayarak Ziraat Bankası önüne kadar yürüdü. Konuşmalarda, Gazze'ye destek ve vatan savunması vurgusu yapıldı.

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Muhammet Talha Çabuk, Çanakkale'deki iman gücü ve kardeşlik ruhunun Gazze'ye taşınması gerektiğini söyledi.

Çabuk, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili, "İmanına, şehadetine ve yiğitliğine şahit olduk. Şehadetini kabul et ya Rabbi. Biz de bugün bu meydandan sesleniyoruz, evet Ayşenur biz buradayız, seninleyiz, senin davanın yılmaz savunucularıyız, aynı ümmetin bir parçasıyız." dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinin "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlamasının çok anlamlı olduğunu belirten Çabuk, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın, bu yılın ilk ders konusu olarak Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması temasını seçmiş olmasını büyük bir memnuniyetle ve gururla karşılıyoruz. Bu anlamlı tercih çocuklarımıza ve gençlerimize tarihimizi ve mücadelemizi anlatmak, vatan savunmasının ne demek olduğunu bir kez daha hatırlatmak için büyük bir fırsattır. Bu cesur ve anlamlı adımı atan tüm yetkililere yürekten teşekkür ediyoruz."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Filistin trabzon Gazze

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