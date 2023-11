TRABZON'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

AK Parti Trabzon Gençlik Kolları'nın organize ettiği yürüyüşle İsrail'in Gaze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, Filistin halkına destek verildi.

Kentte, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları, İl ve İlçe Yönetim Kurulu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkına destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Uzun Sokak girişinde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Kudüs İslam'dır, koruyucusu Allah'tır, Filistin Elbet özgür olacak, Çocuklardan ve adaletten tarafız, Filistin'de katliam var' yazılı pankartlar taşıyarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü. 'Sessiz kalma, soykırıma ortak olma, Özgür Filistin, Müslüman uyuma Filistin'i unutma, Trabzon'dan Gazze'ye Direnişe selam' sloganları atan grup, meydan alanında toplanarak basın açıklaması yaptı. Kalabalık adına konuşan AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, 'Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir' diye konuştu.

'İNSANLIK VE HUKUK BİLMEZ CANİLERİN KARŞISINDA OLACAĞIZ'

Yapılan saldırıların soykırım olduğunu belirten Çavuş, 'Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı haykırıyoruz' dedi. (DHA)