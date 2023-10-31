Trabzon'da Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Trabzon'da, Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğünce İskenderpaşa Camisi avlusunda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve giyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

İl Müftüsü Selami Aydın, kermesin açılışında, Filistin'de yaşananları anlatmak için kelimelerin yetmeyeceğini söyledi.

Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Aydın, "Müslümanlar, bugün kardeşlerimize bir yudum suyu bile vermeyi beceremedik, içimiz kan ağlıyor. Binlerce insan şehit oldu, binlerce bebek yürümeyi öğrenemeden şehit olmayı öğrendi. Zulmü bütün dünya seyrediyor." dedi.

Aydın, Filistinlilere yardımcı olabilmek için hayır çarşısını başlattıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Cenabıhak milletimizden razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, her tarafta zulme uğrayan kardeşlerimize yardım etmek için çırpınıyor, biz bunları görüyoruz. Çok kıymetli valimizin ve belediye başkanımızın gayretleriyle biz de 'Bugün onlar için ne yapabiliriz' diye düşündük. İlçelerimizde kermesler düzenleniyor. Akçaabat'ta, Of'ta hayır çarşılarımız devam ediyor. Buradan gelecek geliri Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğiz inşallah."

Yaklaşık 40 gönüllünün yer aldığı kermeste ürünler, duaların ardından hayır amacıyla satışa sunuldu.