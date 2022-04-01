Trabzon'da fidanlara şehitlerin isimleri verildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da hatıra ormanına dikilen fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Ortahisar Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde Soğuksu Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Küresel ısınmanın hızla arttığı bu zaman diliminde ilçemizdeki yeşil alan miktarını artırmayı çok önemli görüyoruz." dedi.

Genç, hem şehitlere hem de şehit ailelerine karşı vefa borçlarını ödemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, "Şehitlik makamı öylesine yüce bir makam ki ne yapsak, hangi faaliyette bulunursak bulunalım, şehitlerimizin fedakarlığını hiçbir şekilde ödeyemeyiz." diye konuştu.

Hatıra ormanına dikilen çam ve meyve fidanlarına Trabzonlu şehitlerin adları verildi. Fidanlara, şehitlerin unvan ve adlarının yazdığı isimlikler asıldı.