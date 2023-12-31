Trabzon'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Trabzon'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin yeri tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü operasyonda M.K, saklandığı ikametin çatı katında yakalandı.