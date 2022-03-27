Trabzon'da FETÖ şüphelisi havalimanında yakalandı - Haberler

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Trabzon'da FETÖ şüphelisi havalimanında yakalandı

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da FETÖ şüphelisi havalimanında yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli havalimanında gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli havalimanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrolleri sırasında hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltı kararı bulunan D.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

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