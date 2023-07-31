Trabzon'da FETÖ/PDY Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi. - TRABZON