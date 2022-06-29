Trabzon'da fen bilgisi öğretmenlerine dijital oyunlar eğitimi verildi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Okumuş tarafından hazırlanan proje kapsamında Trabzon'da fen bilgisi öğretmenlerine eğitim verildi.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde üç gün süren eğitimlere katılan 20 öğretmene, derslerde öğrencilerine uygulamaları amacıyla argümantasyon, değerler eğitimine yönelik teorik ve uygulamalı bilgilerle Z kuşağına hitap edebilmeleri için dijital oyunlar öğretildi.

Okumuş, projeye ilişkin AA muhabirine, "Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi TÜBİTAK 1001 Projesi"ni bu yıl Erzurum'dan başlattıklarını söyledi.

Z kuşağına hitap etmek amacıyla 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için yola çıktıklarını dile getiren Okumuş, "Argümantasyon eğitimlerini geliştirip, bunların fen eğitiminde etkisine bakmayı amaçlıyoruz. İlk yılda oyunlarımızı tasarladık, hala da devam ediyoruz." diye konuştu.

Okumuş, Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar öğretmenlere hizmet içi eğitimler verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum, Bursa ve Trabzon'daki eğitimimizi de tamamladık, öğretmenlerimize hem argümantasyonla hem de eğitimsel dijital oyunlarla teorik ve uygulamalı eğitim veriyoruz. Eğitimlerin etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi çocukların oyunlara karşı çok fazla ilgisi var. Çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Eğitimin dijitalleşmesi noktasında da katkı sağlayacağını umduğumuz için projemizin olumlu olacağı noktasında bir öngörümüz var."

Teknolojiden uzak kalan çocukların çağı yakalayamayacaklarını ifade eden Okumuş, "Uygun eğitimler verildiği zaman teknolojinin faydasının daha çok olacağını düşünüyorum. Özellikle ortaokul yaş grubu oyunlarının daha fazla oynandığı biliniyor. Bunu derse entegre etmek öğrencinin derse olan isteğini de artıracaktır. Sadece ders öğretmeyeceğiz, dersi sevmesini de sağlamak istiyoruz. O nedenle eğitimlerin etkili olacağı noktasında bir öngörümüz bunuluyor." dedi.

Okumuş, eğitimlerin Erzurum, Bursa ve Trabzon'da tamamlandığını eylül ayında ise Hatay'da sona ereceğini anlatarak, yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilere eğitimler uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Araklı ilçesinde görev yapan Özden İshak da eğitime katılmayı çok istediğini belirterek, eğitimlerin oldukça eğlenceli geçtiğini ve kendileri için faydalı konularda bilgi edindiklerini söyledi.

Eğitim için Sürmene ilçesinden gelen Gökhan Bayram ise eğitimlerin oldukça keyifli geçtiğini ifade ederek, "Branşımda kendimi geliştirmek ve öğrencilerime faydalı olmak için katıldım." dedi.