Trabzon'da felçli eşini taşıyan kadının isteği yerine getirildi

TRABZON'un yol olmadığı için felçli eşini sırtında taşımak durumunda kalan Sevim Altop'un yamaç araziye araç yolu isteği, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yerine getirildi. Ekiplerin çalışmasıyla eve ulaşım sağlanan patika genişletilerek, araç yoluna çevrildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy'de yaşayan ve patika yol nedeniyle felçli eşini 400 metre sırtında taşımak zorunda kalan Sevim Altop'un imdadına yetişti. Durumdan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, patika yolun araç yoluna çevrilmesi için ekiplere talimat verdi. Zorluoğlu'nun talimatıyla çalışmaya başlayan ekipler, patika yolu kısa sürede araç yoluna çevirdi.

HAYAL BİLE EDEMEZDİM

Patika yol nedeniyle 35 senedir sıkıntı çektiklerini, bugüne kadar seslerini duyuramadıklarını, eşinin 2 yıl önce felç geçirmesiyle durumun daha da zorlaştığını belirten Sevim Altop, 'Önceden patika yol vardı. Buraya yol gelmez derlerdi. Ben hayal bile edemezdim. Kış şartlarında her sene 2 ay annemin yanına gidiyorduk, hani büyük kışa girerken. Yolumuz kapımıza gelmiyordu ya. Şimdi daha gitmiyoruz bir yere. Eşim 42 senedir şeker hastası, 2 senedir de felç oldu. Çok şükür Allah'ıma bugünleri de gördük. Buradan 400 metre taşırdım onu. Sonra geri getirirdim. Ambulans bile çağırsam yola kadar sırtımda götürürdüm. Şimdi kapıda arabaya binip gidiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Güçlü olmasa bu yolumuz gelmezdi' dedi.