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Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü

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Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yemişli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Buzdolabının elektrik aksamından çıktığı belirtilen yangın sonucu mutfakta hasar oluştu.

Mahalle muhtarı Ömer Lütfü Feyizoğlu, AA muhabirine, ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının büyümediğini belirterek, "Sahibi akşam evinde yokmuş. Ekiplerin verdiği bilgiye göre yangın buzdolabından çıkmış. Mutfak kısmında maddi hasar var ama can kaybı veya yaralının olmaması bizim için tek teselli. Geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sürmene İtfaiye Trabzon Güncel Haberler

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