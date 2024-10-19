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Trabzon'da Ev Ürünleri Fuarında İndirim İzdihamı

Trabzon'da Ev Ürünleri Fuarında İndirim İzdihamı
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Trabzon'da düzenlenen İstanbul Home Festival ve Uygun AVM'nin ev ürünleri fuarı, başlatılan indirim kampanyası ile büyük ilgi gördü. Fuar alanına akın eden vatandaşlar, indirimli ürünler için uzun kuyruklar oluşturdu.

TRABZON'da İstanbul Home Festival ve bir zincir AVM'nin ortaklaşa düzenlediği ev ürünleri fuarında başlatılan indirim kampanyası, izdihama neden oldu.

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde İstanbul Home Festival ve Uygun AVM'nin ortaklaşa düzenlediği ev ürünleri fuarında, halı başta olmak üzere pek çok ev ürünlerinin 18-21 Ekim tarihleri arasında indirimli satışa sunulacağı duyuruldu. Başlatılan indirim kampanyası büyük ilgi gördü. 10 bin çeşit ev ürününde yapılan indirimler, vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren fuar alanına çekti. Fuar alanına akın eden vatandaşlar, özellikle mutfak, ev ve dekoratif ürünlerdeki indirimlerden yararlanmak için birbirleriyle yarıştı. Kalabalığın yoğunlaştığı fuarda, stant ve kasalar önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar da yaşanan yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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