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Trabzon'da Eski Otogarın Yıkım İşlemleri Tamamlandı

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Trabzon'da 36 yıl hizmet veren eski şehirler arası otogarın yıkım işlemleri tamamlandı. Otogar, yeni şehirlerarası otobüs terminalinin açılmasıyla boşaltıldı. Yıkım işlemleri bir ayda tamamlandı ve otogarın yerini temiz bir şekilde teslim edildi.

Trabzon'da 36? yıl hizmet veren eski şehirler arası otogarın yıkım işlemleri tamamlandı.

Sanayi Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarede faaliyet gösteren otogar, Büyükşehir Belediyesince Değirmendere Mahallesi'nde inşa edilen yeni şehirlerarası otobüs terminalinin 23 Ekim'de açılmasıyla boşaltıldı.

Eski otogarın yıkım işini alan yüklenici firma, 10 personel ve iş makineleri yardımıyla yıkım işlemlerini bir ayda tamamladı.

Yüklenici firma temsilcisi Erdinç Aksoy, AA muhabirine, otogarın yerini temiz bir şekilde teslim edeceklerini söyledi.

Çalışmaların bir ay sürdüğünü belirten Aksoy, otogardan yaklaşık 450 kamyon hafriyat, 200 ton da demir çıkardıklarını ifade etti.

Aksoy, söküm alanında geceli gündüzlü çalıştıklarını kaydederek, "Sesten dolayı sadece yıkım saatlerinde çalıştık. Yaklaşık 2 kepçe, 15 kamyon ve 10'un üzerinde personelimizle yıkım işlemini tamamladık. Şükürler olsun kapattık, bugün de teslim edeceğiz. İnşallah burası güzel bir amaçla kullanılır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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