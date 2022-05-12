Trabzon'da eski hükümlü ve engellilere yönelik proje başvuruları başladı - Haberler

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Trabzon'da eski hükümlü ve engellilere yönelik proje başvuruları başladı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da eski hükümlü ve engellilere yönelik proje başvuruları başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Trabzon Müdürlüğünce, eski hükümlü ve engellilere yönelik projelere başvuruların başladığı bildirildi.

TRABZON (AA) - Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Trabzon Müdürlüğünce, eski hükümlü ve engellilere yönelik projelere başvuruların başladığı bildirildi.

İşkur'dan yapılan yazılı açıklamada, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri ile diğer projeler aracılığıyla istihdamlarına yardımcı olmak için hazırlanacak projelere destek verileceği belirtildi.

Açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden 10 Haziran'a kadar internet üzerinden yapılabileceği vurgulanarak, " www.iskur.gov.tr" internet adresinden, "duyurular" başlığı altında 2022/2. Dönemi Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Başvuru Rehberi ve Başvuru Kılavuzu doğrultusunda projelerin hazırlanabileceği kaydedildi.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği de aktarıldı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Türkiye İş Kurumu, Trabzon, İŞKUR, Güncel, Haberler

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