Trabzon'da Eşinin Ağabeyini Vurarak Öldürdü

Trabzon'da Eşinin Ağabeyini Vurarak Öldürdü
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde A.Ş., tartıştığı eşinin ağabeyi Gökhan Yazıcı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

TRABZON'da A.Ş., tartıştığı eşinin ağabeyi Gökhan Yazıcı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesi 2 Nolu Beşirli Mahallesi Niyazi Özer Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sabah saatlerinde eve gelen A.Ş., eşinin ağabeyi 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.Ş. yanında taşıdığı tabancayla Yazıcı'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yazıcı, kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Ş. olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yazıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süre sonra şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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