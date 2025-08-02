Trabzon'da Eşini Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren ve olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan şüpheli, Sinop'ta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Beşikdüzü Adacık Mahallesi'nde eşi Sinem S'yi (28) silahla öldüren ve ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E.E'yi de yaraladıktan sonra kaçan Ali Eren S'nin (30) Sinop'ta olduğunu belirledi.

Zanlı, Trabzon, Sinop ve Samsun İl Emniyet müdürlükleri koordinesinde düzenlenen operasyonla, saklandığı kamp alanında gözaltına alındı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eşi Sinem S'yi öldüren ve bekçi E.E'yi yaralayan Ali Eren S'nin Sinop merkezdeki bir istasyondan akaryakıt aldığının bildirilmesi üzerine çalışma yürütüldü.

Akliman mevkisinde kamp kurduğu ve çadırın içinde olduğu tespit edilen zanlının silahlı olabileceğinin değerlendirilmesi nedeniyle Samsun'dan özel harekat ekipleri talep edildi.

Özel harekat ekipleriyle düzenlenen operasyonda Ali Eren S. çadırında yakalanırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 87 bin 120 lira, 100 dolar ve bazı kişisel eşyalar ele geçirildi.

Şüpheli, Samsun'a götürülerek ilgililere teslim edildi.