Trabzon'da ertelenen uçak seferleri yeniden başladı - Haberler

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Trabzon'da ertelenen uçak seferleri yeniden başladı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da ertelenen uçak seferleri yeniden başladı

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle sabah saatlerinde iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon, Uçak, Güncel, Haberler

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