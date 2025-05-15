Trabzon'da Engelsiz Yaşam Paneli Gerçekleştirildi

Trabzon'da Engelsiz Yaşam Paneli Gerçekleştirildi
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Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen "Engelsiz Yaşam Paneli"nde, engellilere yönelik sağlık hizmetleri ve sosyal destekler ele alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediyesi'nin katkılarıyla, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisince, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Bünyamin Gürsoy, engellilerin her sağlık tesisinde sağlık hizmeti alabildiklerini belirtti.

Evde bakım ve yaşlı bakım hizmetlerine yönelik bilgilendirmede bulunan Gürsoy, 80 yaş ve üzerinde hizmet talep eden tüm yaşlıların evde sağlık hizmetinden yaralanabildiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi personeli Hülya Pekin ise belediye olarak engellilere yönelik evde sağlık hizmetleri başta olmak üzere engellilerin belediye hizmetlerinden kolay şekilde yararlanmalarına önem gösterdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 2020-2025 yıllara arasında 368 kişiye akülü, 419 kişiye ise engelli aracı yardımında bulunduklarını belirten Pekin, engelli bireylerin yaşam alanlarını daha da güzelleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Pekin, evde bakım hizmetlerinde 18 ilçede 250 kişiye hizmet verdiklerini, 100 aileye ise her gün 3 öğün sıcak yemek sağladıklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi özel eğitim öğretmeni Ebru Kaya da özel gereksinimli bireylerin sıklıkla hizmet aldığı kurumlardan biri olarak verilen hizmetleri anlattı.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Uzman Psikolog İrem Tuğba Akçay, engelsiz yaşam faaliyetlerinde müdürlük ve belediye olarak temel amaçlarının, engelli bireylerin belediye hizmetlerine kolay ve rahat erişimini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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