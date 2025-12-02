Trabzon'da Engellilere Yönelik Önemli Projeler Duyuruldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki yerinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli kardeşlerimiz bu şehrin yükü değil bereketidir, eksiği değil özelidir ve bizim için çok kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizde büyük bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti. Bir zamanlar toplum içinde kendini geri çeken özel bireylerimizin, artık özgüvenle ve cesaretle hayata karıştığını görmek mutluluk verici bir gelişmedir. Çünkü onlar toplumun dışında değil, toplumun tam merkezindeler. Özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar bir lütuf değil, büyük bir sorumluluktur. Trabzon'umuzda özel bireylerimizin yaşam yolculuğundaki engelleri kaldırmak için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her projede özel bireylerimizin hayatını nasıl daha kolay, daha değerli, daha yaşanabilir hale getirebileceğimizi hesaba katıyoruz."

Bu kapsamda eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar her alanda özel bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Engelsiz taksi, engelsiz plaj, engelli aracı şarj istasyonları, engelli aracı yardımları, Engelsiz Yaşam Akademisi, Engelli Aracı Bakım ve Onarım Merkezi gibi çalışmalar bunlardan bazıları. Ayrıca çok önemli gördüğümüz Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'ni mutlaka şehrimize kazandıracağız. 2026 yılında bu önemli projemizin temelini atacağız. Aynı projeyi ilimizin doğu ve batı kesimlerinde de hayata geçirmek istiyoruz. Çok önemli bir çalışmamız daha var. Şehir Hastanemizin yapımının ardından Ahi Evren Hastanesi'nin bulunduğu alanda 160 yatak kapasiteli kalıcı Engelli Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Bu çalışmalar ve elbette daha fazlasıyla her bir özel bireyimizin ve kıymetli ailelerinin yaşamına dokunmaya, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Özel bireylerimiz konusunda duyarlıyız, şehrimizde yaşayan herkesi de bu duyarlılığı büyütmeye davet ediyorum. Bütün özel vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."