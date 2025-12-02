Haberler

Trabzon'da Engellilere Yönelik Önemli Projeler Duyuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyler için hazırlanan projeleri ve toplumda engellilerin yerinin önemini vurguladı. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen çalışmalar arasında Engelsiz Yaşam Akademisi ve Engelli Yaşam Merkezi gibi projeler yer alıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki yerinin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli kardeşlerimiz bu şehrin yükü değil bereketidir, eksiği değil özelidir ve bizim için çok kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizde büyük bir zihniyet dönüşümü gerçekleşti. Bir zamanlar toplum içinde kendini geri çeken özel bireylerimizin, artık özgüvenle ve cesaretle hayata karıştığını görmek mutluluk verici bir gelişmedir. Çünkü onlar toplumun dışında değil, toplumun tam merkezindeler. Özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar bir lütuf değil, büyük bir sorumluluktur. Trabzon'umuzda özel bireylerimizin yaşam yolculuğundaki engelleri kaldırmak için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Attığımız her adımda, yaptığımız her projede özel bireylerimizin hayatını nasıl daha kolay, daha değerli, daha yaşanabilir hale getirebileceğimizi hesaba katıyoruz."

Bu kapsamda eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora kadar her alanda özel bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Engelsiz taksi, engelsiz plaj, engelli aracı şarj istasyonları, engelli aracı yardımları, Engelsiz Yaşam Akademisi, Engelli Aracı Bakım ve Onarım Merkezi gibi çalışmalar bunlardan bazıları. Ayrıca çok önemli gördüğümüz Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'ni mutlaka şehrimize kazandıracağız. 2026 yılında bu önemli projemizin temelini atacağız. Aynı projeyi ilimizin doğu ve batı kesimlerinde de hayata geçirmek istiyoruz. Çok önemli bir çalışmamız daha var. Şehir Hastanemizin yapımının ardından Ahi Evren Hastanesi'nin bulunduğu alanda 160 yatak kapasiteli kalıcı Engelli Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Bu çalışmalar ve elbette daha fazlasıyla her bir özel bireyimizin ve kıymetli ailelerinin yaşamına dokunmaya, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Özel bireylerimiz konusunda duyarlıyız, şehrimizde yaşayan herkesi de bu duyarlılığı büyütmeye davet ediyorum. Bütün özel vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.