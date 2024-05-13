Trabzon'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Trabzon" paneli gerçekleştirildi.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında, özel eğitim kurumları ve rehberlik araştırma merkezlerinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

Özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilere akranlarıyla ayrışmadan, izole edilmeden, kapsayıcı ve eşit hizmetler sunma noktasında çalıştıklarını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Gerek özel eğitim meslek liselerimizde gerekse halk eğitim merkezlerimizin usta öğreticileri ve öğretmenlerinin yardımlarıyla özel gereksinimli bireylerin meslek edinmesi noktasında çalışmalarımız devam etmekte. Meslek edinme kurslarımız amacına uygun hizmet etmektedir. Amacımız özel gereksinimli bireylere istihdam alanı oluşturmak, onların toplumun bütünleşmelerine iş gücüne katılmalarına olanak sağlamaktır."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit de Büyükşehir Belediyesinin engelsiz kent kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcı kurumlardan temsilciler tarafından "Engelsiz Trabzon" adlı panel gerçekleştirildi.