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Trabzon'da Engelli ve Hasta Vatandaşlar İçin Gezici Kayıt Uygulaması

Trabzon'da Engelli ve Hasta Vatandaşlar İçin Gezici Kayıt Uygulaması
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Trabzon'un Of ilçesinde, çipli kimlik kartı almakta zorluk çeken hasta, yaşlı ve engellilere yönelik 'gezici kayıt terminali' ve 'Adreste Nüfus Hizmeti' uygulamaları ile evde başvuru imkanı sunuluyor. İlçe Nüfus Müdürü, bu uygulamanın vatandaşların taleplerine hızlı yanıt verdiğini belirtti.

Trabzon'un Of ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" ve "Adreste Nüfus Hizmeti" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

İlçe Nüfus Müdürü Emin Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların taleplerini karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kuruma gelemeyecek durumda olanlar için talep ettikleri belgeleri evlerine giderek ulaştırdıklarını aktaran Ulu, şunları kaydetti:

"Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımızın müdürlüğümüzden talep ettikleri belgeleri evlerine giderek kendilerine ulaştırıyoruz. Bizler de kurum olarak devletimizin imkanlarını tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Vatandaşımızın devletimize, milletimize duada bulunması bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda yoğun bir dönem geçirdiğimiz şu günlerde personelimizin gösterdiği fedakarlığa da teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı her zaman devletimizin vatandaşımızın yanlarında olduğunu hissettirmektir.

Açıklamada, uygulamadan faydalanan ve görüşlerine yer verilen Sabire Kalemci ise yaşadığı hastalığın ardından yürüyemediğine işaret ederek, "Oğlum da engelli. Kimliklerimizin değiştirilmesi gerekiyordu. Devletimiz ayağımıza gelerek kimlik değişimlerimizi gerçekleştirdi. Nüfus müdürümüze ve personeline çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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