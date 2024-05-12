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Trabzon'da engelli çocukları için mücadele eden anne

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Trabzon'un Düzköy ilçesinde 2'si bedensel engelli 5 çocuk annesi Asiye Kum, çocuklarının ayağa kalkması için mücadele ediyor. Asiye Kum, yılın dört mevsimi çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor ve engelli çocuklarına özveriyle bakıyor. En büyük dileği çocuklarının adım atması olan Kum, destek bekliyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde 2'si bedensel engelli 5 çocuk annesi Asiye Kum, "dünyam" dediği evlatlarının ayağa kalkması için mücadele ediyor.

İlçeye bağlı Doğankaya Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki Asiye Kum, yılın dört mevsimi bağ, bahçe ve tarlalarda çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Hayvancılıkla da uğraşan Kum, engelli çocukları 18 yaşındaki Celil ve 17 yaşındaki Zehra'ya özveriyle bakıyor.

Gün içinde birçok işi bir arada yapan fedakar anne, mevsimlik işlerde çalışan eşi Fahri Kum'un yardımıyla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çocukları için mücadele eden Asiye Kum, AA muhabirine, evlatlarından ikisinin doğuştan engelli olduğunu, çocuklarının sağlıklarına kavuşması için sürekli doktora gittiklerini ancak ilerleme olmadığını belirterek, "Onlardan sonra olan kızımda sıkıntı yok. Sadece bir kızım ve oğlum bu durumda." dedi.

Kum, "Oğlum 18 yaşında, kızım 17'ye girdi. Bakımları biraz zor oluyor. Bağ, bahçe var, köyde durdun mu mecbur yapacaksınız. Patatesimizi, tarlamızı yapıyor, ineklerimize bakıyoruz. Gelirimiz onlardan oluyor." diye konuştu.

Asiye Kum, eşinin de kendisine her konuda yardımcı olduğunu dile getirerek, "Çocuklara bakım parası alıyorum. Allah devletimizden razı olsun. O yardımlarla birçok ihtiyaçlarını görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

En büyük dileğinin 2 çocuğunun adım attığını görmek olduğunun altını çizen Kum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğluma ameliyatla yürüme şansı verdiler. İlk ameliyatını yaptıralı 3 sene oldu. Onun yürüme şansı var ama kızıma gelince ona vermediler. Kemikler bitişik, ameliyata gelmiyor ama ileride daha iyi bakılması için bir kelepçe konulacak. Onun için de biraz zaman var. O yüzden kızımın bakımı oğluma göre çok zor oluyor. Oğlum o kadar bana muhtaç olmuyor ama kızım bir bardak suyu alıp içemez. İhtiyacını, her şeyini ben görüyorum."

Kum, çocuklarının ayağa kalkması için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oğlumun şimdi 2. ameliyatı var. Doktor, 'İyi olacak' diyor ama anneyim işte korkuyorum. 'İyi olur mu, yoksa daha kötü mü olur?' diye düşünüyorum. Ameliyatı da doktoru özel hastanede olduğu için bayağı pahalı. En büyük hayalim çocuklarımın yürümesi. Oğlumun tedavisi için bir umut var, herkesten Allah rızası için destek bekliyorum."

"İleriki yaşlarımda zorluk çekmemem için mecbur ameliyat olmam lazım"

Celil Kum ise en büyük hayalinin yürümek olduğunu belirterek, "Kim olsa bu durumdayken bunu ister. 18 yıldır bunu yaşıyorum, çok zor." dedi.

Ayağa kalkabilmesi için gerekli olan ilk ameliyatının yapıldığını anlatan Kum, "Doktorum, 'Bir yete tutunmadan, kimseye muhtaç olmadan yürüyecek.' dedi. Sonrasında yeni bir ameliyat daha geçirmem gerekiyormuş. Bir hafta içerisinde gidip konuşacağız. İleriki yaşlarımda zorluk çekmemem için mecbur ameliyat olmam lazım. İnsanlardan bana yardım etmelerini istiyorum." diye konuştu.

En büyük destekçisinin annesi olduğunu ifade eden Kum, ayağa kalktığında koşmanın ve kimseye muhtaç olmadan yürümenin tadını çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

Zehra Kum da her koşulda en büyük destekçisi olan annesini çok sevdiğini anlattı.

Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül de Celil Kum'un ayağa kalkması için hayırseverle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Kum'un ameliyatı için yeniden desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Sürül, "Bacaklarında hareketlilik görüldü. Bu da bizim için sevindirici bir durum." dedi.

Sürül, muhtarlık olarak Celil'i ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Aileye iş adamlarımızın destek vermesini istiyoruz. Çok mücadele ediyoruz ama bizim bütçemiz belli. Herkesin katkısıyla Celil'in yürümesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Düzköy Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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