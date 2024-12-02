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Trabzon'da Engelli Bireyler İçin Spor Malzemesi Dağıtımı

Trabzon'da Engelli Bireyler İçin Spor Malzemesi Dağıtımı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi kapsamında Trabzon'daki 12 özel eğitim okuluna spor malzemeleri dağıtıldı. Vali Aziz Yıldırım, engelli bireylerin sportif ve kültürel faaliyetlere katılımının önemine vurgu yaptı.

Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim okullarına spor malzemesi sağlanmasına yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında gönderilen spor malzemeleri Trabzon'a ulaştı.

Malzemeler, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Trabzon'da eğitim veren 12 özel eğitim okuluna dağıtıldı.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, günümüzde engelli bireylerin dışarıda daha çok sosyalleşme imkanına eriştiğini söyledi.

Yıldırım, 20 sene önce bu tarz imkanların olmadığını belirterek, "Engelli bireyler evden çıkmak istemiyordu, istese bile götürülebileceği yer, yeterli eğitimi alabileceği yer sayısı çok azdı. Artık günümüzde çok çok arttı ve engelli bireylerin evlerinde durmasına gerek kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu tür faaliyetler çok öne çıktı." dedi.

Engelli bireylerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmaları gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Engelli bireylerimiz saklanması, evlerinde durması gereken insanlar değil, toplumun içerisinde sportif ve kültürel faaliyetler yapabilecek insanlar oldu. Bu sayede bu tür faaliyetleri artırdık ve bugün 'Spor engel tanımaz' mottosu içerisinde spor malzemeleri dağıtıyoruz ve bunlarla bütün engelli okullarımız bunları kullanmak suretiyle çok daha iyi bir hale gelecek. Bunlar hepimiz için gurur verici faaliyetler." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirmek, etkinlik yapmak, engelleri sporla aşmak ve sağlıklı bireyler olarak hayatlarını sürdürmek amacıyla birtakım faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Engelli bireylerin faaliyetleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Arıcıoğlu, "Şehrimizin 12 okuluna birbirinden farklı branş ve etkinliklerin yapılabileceği malzemelerimizi okullarımıza teslim edeceğiz. Amacımız engelli gençlerimizin, okullarımızın yanında olmak. Bunlar bizim için çok değerli ve kıymetli." diye konuştu.

Arıcıoğlu, 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda birçok madalya alındığını hatırlatarak, "Abdullah ve Ali Öztürk Trabzonlu, Abdullah İnan atletizmde dünya şampiyonu oldu. Biz bu çocuklarımızın hem hareket kabiliyetlerini geliştiriyoruz hem de yetenekli olanları farklı branşlarda değerlendirerek uluslararası branşlarda görev veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, spor malzemelerinin dağıtımı ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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