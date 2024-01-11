Trabzon'da Engelim Yok, Konuşan Ellerim Var Projesi Açıldı

Trabzon'da "Engelim Yok, Konuşan Ellerim Var" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Engelsiz İletişim Merkezi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Kamu Yararına İşitme Engellileri Koruma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ortaklaşa düzenlediği projenin açılışına, İl Müftüsü Selami Aydın, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, İran Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ile öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Ortahisar'da 5 pilot okulda 1200 öğrenciye ve bazı kamu kuruluşlarında gönüllülere işaret dili konusunda farkındalık eğitimi verilecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireylerin proje üretmesinden dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, özel bireylerin dertleriyle hemhal olduklarını ifade etti.

Genç, özel bireylerin yaşadıkları sorunları aktararak, şunları kaydetti:

"Belediye hizmet binamızı yaparken şehit ailelerine verdiğimiz sözümüz gibi 17 engelli derneğimize de bu binada komşumuz olarak fiziki mekan tahsis ettik ve onları daimi mekanlarına kavuşturduk ve bunun için hakikaten çok çok mutluyum. Onların mutluluğunu görmek esasında bizi çok daha mutlu ediyor. Derneklerimize bu fiziki kapasiteyi sağladıktan sonra bu çalışmalarını yürütebilecekleri mekanları bir iletişim merkezi adı altında hayata geçirdikten sonra bugün başka bir mutluluğu yaşıyoruz."

Amaçlarının özel bireylerin önündeki engelleri kaldırmak olduğuna işaret eden Genç, "Bu projeyle 1200 yavrumuz eğitim alacak. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bunların hepsi birer imkan ve kabiliyet meselesi. Bunların hepsine sebep olan kutlu bir insan var. O da özür kavramını bir zihniyet devrimiyle ortadan kaldırarak, bir zihniyet dönüşümünü yapan ve engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırarak onların daha mutlu yaşaması için çalışan, çaba gösteren, adım atan, karar veren, irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah, Cenab-ı Allah bu mübarek günde bize otizmli kardeşlerimiz için de bir merkez yapmayı nasip eder." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, öğrencilerde farkındalık oluşturmak için projenin çok önemli olduğuna değinerek, bu tür farkındalık oluşturacak projelerde olmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kamu Yararına İşitme Engellileri Koruma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cem Sevgi, "Yaşadığımız bu toplumun bir parçası olarak sosyal hayata katılımı kolaylaştırmak, tam ve eşit bir katılımı etkin bir şekilde sağlamak, fırsat eşitliğini gerçekleştirmek amacıyla projemiz için güçlü bir adım atıyoruz." dedi.

Proje Koordinatörü Mevlüde Kazancı da amaçları ve eğitimler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.