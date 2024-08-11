Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Eltiler Zorluklarla Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Sayime ve Silva Yazıcı, karşılaştıkları zorluklarla birlikte mücadele ediyor. Sayime Yazıcı, bahçesinde yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlarken, Silva Yazıcı ise eltisiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan evde yaşayan eltiler, birbirlerine destek olarak zorlukları aşmaya çalışıyor. Çocuklarının işe girmesi en büyük arzularıdır.

Trabzon'da eltiler Sayime ve Silva Yazıcı, karşılaştıkları zorluklarla birlikte mücadele ediyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sayime Yazıcı, bahçesinde yetiştirdiği patates, fasulye, fındık ve mısır gibi ürünleri talep eden eşe dosta satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Eşinin yaşlılık maaşı dışında düzenli geliri olmayan 6 çocuk annesi Yazıcı, kocasını kanserden kaybeden, 2'si engelli 5 çocuk annesi eltisi Silva Yazıcı'nın da elini bırakmıyor.

Hayırseverlerin katkısıyla yaptırılan ancak sıva ve döşemesinin yanı sıra birçok eksiği daha bulunan evde çocukları ve torunlarıyla yaşayan eltiler, karşılaştıkları zorlukları birbirlerine destek olarak aşmaya çalışıyor.

"Hayatımız çok zorlu geçti"

Sayime Yazıcı, AA muhabirine, gençliklerinden itibaren hayatlarının çok çetin geçtiğini söyledi.

Yaşadıkları zorlukları anlatan Yazıcı, "Evimiz elektriksiz kaldı, aç ve susuz çok günler geçirdik. Hayatımız çok zorlu geçti. Eskiden hayvancılıkla uğraşıyorduk, şimdi ise bağ bahçeyle uğraşıyoruz." dedi.

Çocuklarından 4'ü başka yerde yaşayan, biri engelli iki oğlu yanında olan Yazıcı, "İki elti, çocuklar, torunlar bir arada yaşamımızı sürdürüyoruz. Her zorluğa iki elti beraber katlanıyoruz. Beraber aç da susuz da durduk, karnımızın doyduğu, doymadığı zamanlar da oldu. Hayatımız böyle geçti." diye konuştu.

Evini yardımseverlerin desteğiyle yaptırdıklarını belirten Yazıcı, "En büyük hayalim evimin içini yapsalar, bir de bana yol verseler yeter." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, evlerine ulaşımı patika yoldan güçlükle sağladıklarını belirterek, "Yol olmamasından çok zorluk çektik. Eşimin yaşlılık aylığı var, öyle geçinip gidiyoruz. Eltim de benimle. Onunla kardeş gibiyiz, o benim kardeşim. Öyle hayatımız geçiyor." dedi.

"En büyük arzum çocuklarımın işe girmesi"

58 yaşındaki Silva Yazıcı da eşinin iki yıl önce kanser nedeniyle vefat ettiğini, gelirleri olmadığı için eltisiyle yaşamaya başladıklarını söyledi.

Çocukları ve 4 torununun da yanında olduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Hep birlikte güçlüklerle mücadele etmeye, yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarım günübirlik işlerde çalışıyor. Eltimle beraber her şeyin üstesinden geliyoruz. En büyük arzum çocuklarımın işe girmesi."

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar trabzon Çocuk Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaç tane madalya kazandı? Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kaçıncı sırada? FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı yayın! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç özeti! MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında ilk 11'ler açıklandı mı? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosunda kimler var? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı canlı izleme linki! INSTAGRAM AÇILIYOR MU? Instagram ne zaman, saat kaçta açılır? Instagram'a ne zaman girilecek? INSTAGRAM AÇILIYOR SON DAKİKA! Instagram saat kaçta açılıyor, erişim engeli kalktı mı? Instagram bugün açılacak mı? INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? INSTAGRAM BUGÜN (10 AĞUSTOS) AÇILIYOR MU? Instagram saat kaçta, ne zaman açılacak? Türkiye-Brezilya maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye-Brezilya voleybol maç sonucu! Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları'nda kaçıncı oldu? A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Olimpiyat Oyunları sıralaması!
title