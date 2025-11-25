Haberler

Trabzon'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolü kaybedilen otomobil elektrik direğine çarptı. Sürücü Miraç Terzi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON'un Maçka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücü Miraç Terzi (24), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Maçka ilçesinde meydana geldi. Miraç Terzi'nin kontrolünü yitirdiği 61 ADP 625 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın içinden çıkarılan Terzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Miraç Terzi, hayatını kaybetti. Terzi'nin cenazesi, ikindi vakti Çarşıbaşı ilçesi Yukarı Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
