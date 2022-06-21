Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde elektrik direğinde oluşan arızayı gidermek için direğe çıkan Hasan Bayram (42), akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzköy Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Hasan Bayram Akçaabat Trabzon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.