Trabzon'da El Freni Unutulan Araç Otobüs Durağına Çarptı

TRABZON'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Yaralanın olmadığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün bagajdaki suları taşıdığı sırada el freninin çekilmesini unuttuğu 61 TT 760 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızlanan araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kaza ile çevredekilerin panik yaşadığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası hasar gören otobüs durağı ve araç bulunduğu yerden kaldırılırken, soruşturma sürüyor.