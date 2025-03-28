Trabzon'da Ehliyetsiz Sürücü Genç Yaşta Bir Hayatı Daha Kaybettirdi
Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Sabri Devran Gedikli'ye çarptı. Genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı genç kurtarılamadı.
Y.K'nin (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde Beşirli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Devran Gedikli'ye (20) çarptı.
Ağır yaralanan Gedikli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ehliyeti bulunmayan sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel