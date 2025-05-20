Trabzon'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı

Trabzon'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Göçmen Yakalandı
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Trabzon'da yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giren 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 kişi ise gözaltına alındı.

Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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