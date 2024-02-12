Trabzon'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 30 kişi hakkında işlem başlatıldı

Trabzon'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda toplam 30 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Araklı, Vakfıkebir, Akçaabat ilçe emniyet müdürlükleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 112,79 gram metamfetamin, 14,40 gram reçine esrar, 11,96 sentetik uyuşturucu, bir miktar kubar esrar, 7 sentetik ecza, toplam 28,34 gram skunk, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 54 fişek ele geçirildi.

Yakalanan toplam 30 kişi hakkında işlem başlatıldı.