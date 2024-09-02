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Trabzon'da düşürülen dronu bulmak isterken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde bir baba ve oğlu, düşürdükleri dronu bulmak isterken kayalıklarda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baba ve oğlu güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde düşürdükleri dronu bulmak isterken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Altındere Mahallesi'nde, N.M ile oğlu O.K.M'nin uçurdukları dronu, kontrolden çıkması sonucu ormanlık alana düştü.

Düşürdükleri cihazı bulmak için ormanlık alana giren baba ve oğlu, kayalıklarda mahsur kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğluna merdivenle ulaştı.

Bulundukları alandan alınan baba ve oğlu, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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