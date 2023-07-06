Trabzon'da düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir düğünde gelin alma sırasında gelinin tabancayla havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Düğüne katılan bir kişinin elindeki silahı geline tutturarak birlikte havaya ateş ettiği görüntüler üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.