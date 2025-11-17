Trabzon'da Düğün Yemekleri Zehirledi: 65 Kişi Tedavi Edildi
Ortahisar ilçesinde bir düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 65 kişi, tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildi. Mide bulantısı ve kusma ile hastanelere başvuranların hayati tehlikesi yoktu.
İlçede dün akşam bir düğünde ikram edilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuranların tedavileri tamamlandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan 65 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel