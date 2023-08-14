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Trabzon'da düğün konvoyunda havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düğün konvoyundaki B.A'nın içinde bulunduğu araçtan silahla havaya ateş ettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kısa sürede tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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