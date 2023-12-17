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Trabzon'da Dubai fuarı değerlendirme toplantısı yapıldı

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Dubai'de düzenlenen inşaat ve yapı malzemeleri fuarının ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sektör temsilcileri ve Araklı Belediye Başkanı da yer aldı.

Trabzon'da, yapı ve inşaat sektörüne yönelik Dubai'de düzenlenen fuarın ardından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Dubai'de 3-7 Aralık'taki "The Big 5 Global İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı"na düzenlenen yurt dışı programının ardından Araklı'da değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda TTSO Yönetin Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanı Şadan Eren ve fuara katılan inşaat ve yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'nin de toplantıya katılarak, ilçedeki yatırım alanları ve inşaat sektörünün durumu hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetin Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, çeşitli sektörlerden firmaları devlet desteğiyle uluslararası fuarlara götürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Fuarları, iş insanlarımızın sektörlerindeki gelişmeleri görebileceği, yeni bakış açıları kazanabileceği önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Dubai fuarı da bu anlamda faydalı geçmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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