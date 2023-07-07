Trabzon'da Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı
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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Akçaabat ilçesinde hint keneviri üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Dron kullanılarak yapılan aramalarda kenevirlerin ekili olduğu alan tespit edildi ve 52 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da, dron destekli uyuşturucu operasyonunda, arazisinde hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri'nce, Akçaabat ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde A.A'nın (34), kenevir bitkisi ürettiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgede dron kullanılarak yapılan aramalarda kenevirlerin ekili olduğu alan havadan tespit edildi.
Nakrotik arama köpeği "Duman"ın da katıldığı operasyonda, 52 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.