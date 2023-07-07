Trabzon'da Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Akçaabat ilçesinde hint keneviri üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Dron kullanılarak yapılan aramalarda kenevirlerin ekili olduğu alan tespit edildi ve 52 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.